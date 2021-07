Interview Harry en Meghan met Oprah Winfrey genomineerd voor Emmy

Het interview dat in maart wereldwijd werd uitgezonden maakt kans op een beeldje in de categorie Outstanding Hosted Nonfiction Special. In het vraaggesprek spraken de hertog en hertogin van Sussex openhartig over waarom ze hadden besloten een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis.

Het interview neemt het op tegen My Next Guest Needs No Introduction With David Lettermen, Stanley Tucci: Searching for Italy, Vice and United Shades of America With W. Kamau Bell.

Kanshebbers

De 73e Primetime Emmy Awards worden op 19 september uitgereikt. De populaire Netflixserie The Crown en The Mandalorian, te zien op Disney Plus, zijn de grote kanshebbers dit jaar. Ook de Amerikaanse versie van The Voice is wederom genomineerd voor een Primetime Emmy. Het tv-programma van John de Mol maakt kans op een beeldje in de categorie Outstanding Competition Program.