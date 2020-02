Dat hij verliefd is op Frankrijk straalt ervan af, maar heeft ook Spanje zijn hart veroverd? In Gort over de grens onderzoekt de presentator/wijnboer/schrijver (69) Ilja Gort met de fraaie krullende kurkentrekkersnor elke week het geheim van de Spaanse passie. Heeft hij die doorgrond? Zit er een haciënda in Spanje aan te komen?