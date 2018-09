Moby naar Melkweg

„Moby zal de meer persoonlijke en melodische muziek spelen die hij door de jaren heen heeft gemaakt en de nadruk ligt op het nieuwe album Wait For Me, dat eind juni in Nederland uitkomt”, aldus een woordvoerster van organisator Mojo Concerts woensdag. De kaartverkoop begint zaterdag 2 mei.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik