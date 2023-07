Bankzitters willen meedoen aan het Songfestival

Dat heeft de band dinsdagmiddag aangekondigd op een persconferentie in de Afas Live. Tijdens een toekomstige show in deze Amsterdamse zaal, in januari 2024, willen ze voor het eerst de previews van de ingezonden nummers laten horen.

De groep bestaat uit Milo ter Reegen, Koen van Heest, Robbie van de Graaf, Raoul de Graaf en Matthyas het Lam.

De Bankzitters zijn enthousiast over hun potentiële deelname aan het songfestival. „Ieder jaar zijn wij trouwe kijkers van het Eurovisie Songfestival. Wij zien onszelf daar al staan met een spectaculaire show, want dat is onze specialiteit! Het zou voor ons een prachtige eer en uitdaging zijn om Nederland te mogen vertegenwoordigen”, laat Koen van Heest weten.

Achterban

Het vijftal heeft de afgelopen jaren een flinke achterban opgebouwd. Op Youtube heeft de groep bijna 800.000 abonnees. Dat hun werk aanslaat, blijkt wel uit het feit dat de mannen met drie liedjes in de bovenste helft van de jaarlijkse Top 2000 staan genoteerd. Daarvan is het nummer Je blik richting mij wel de meest succesvolle, al is het gebaseerd op de monsterhit L’amour toujours van de Italiaanse dj Gigi D’Agostino. Gebruikmaken van elementen uit bestaande songs mag bij het Songfestival niet. Liedjes die meedoen aan het internationale muziekevenement moeten origineel zijn.

Veel podiumervaring hebben de vijf mannen niet. Pas in januari van dit jaar hebben ze twee grote shows gegeven in TivoliVredenburg. Die waren overigens uitverkocht. Vocaal zijn de vijf geen krachtpatsers. Ook muzikaal gezien valt er wel wat af te dingen op de producties van de Bankzitters, maar enthousiast zijn ze wel en de videoclips zijn erg levendig en hebben een leuke dosis humor.

De leden van de Bankzitters spelen handig in op de kracht van sociale media. Zo brachten ze vorig jaar ook een nummer Fantastisco uit met Dries Roelvink. Dat lied gaat over wijn proeven en Roelvink wist dat via Tiktok en Instagram in korte tijd populair te maken. In een ander lied steken de Bankzitters de draak met boybands.

Evaluatie

AvroTros, de omroep die elkaar de Nederlandse Songfestivalbijdrage kiest, heeft tot nu toe bekendgemaakt dat de gang van zaken rondom het Eurovisie Songfestival van dit jaar zijn gaan evalueren. Dit jaar blunderde ons land, toen bleek dat de uitgekozen artiesten het mede door Duncan Laurence geschreven Burning daylight vocaal niet aankonden. Verwacht wordt dat de omroep op korte termijn met een mededeling naar buiten komt hoe ze de inzending van 2024 willen uitkiezen.