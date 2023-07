Hollywoodacteurs leggen werk neer na geklapte onderhandelingen met studio’s

Volgens de onderhandelaar van SAG-AFTRA „verdienen acteurs contracten die meegaan met hun tijd”. Hij beklemtoonde bij de persconferentie dat het gaat om een „laatste optie om te gaan staken, maar we zien geen enkel alternatief meer.” Het is de tweede grote staking die Hollywood treft; de scenaristen legden begin mei al het werk neer. In de praktijk betekent de staking dat vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties stil komen te liggen.

De onderhandelingen gingen onder meer over de winstdeling met acteurs door streamingdiensten. Ook willen acteurs garanties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in films en series. Dit zijn, in grote lijnen, ook de grieven van de scenaristen.

’Ze moeten zich schamen’

Actrice Fran Drescher, de voorzitter van SAG-AFTRA, haalde tijdens de persconferentie hard uit naar de studio’s. „Ze moeten zich schamen”, aldus Drescher. „Ze verdienen zoveel geld aan ons. Maar de rek is eruit. Dit is een keerpunt in de geschiedenis. Als we nu niet de gelederen sluiten, dan worden we in de toekomst misschien allemaal vervangen door machines.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Drescher beklemtoonde hoe groot de actiebereidheid is onder de acteurs. Zij stelde ook „dat we begrijpen dat dit een grote, verregaande beslissing is die veel invloed heeft op veel mensen, ook buiten onze vakbond”. Zij noemde bijvoorbeeld andere crewleden op filmsets, die nu ook niet meer kunnen werken.

Oppenheimer

De acteurs van de film Oppenheimer vertrokken bij de Britse première voordat de vertoning van start ging. Regisseur Christopher Nolan vertelde de pers dat zij „hun borden zijn gaan halen”, omdat SAG-AFTRA op het punt stond de staking af te kondigen.

Hoofdrolspelers als Cillian Murphy en Emily Blunt zeiden eerder op de rode loper al dat de acteurs gezamenlijk de première zouden verlaten als de staking zou worden afgekondigd. Om de acteurs nog wel de kans te geven om voor de camera’s over de rode loper te schrijden en een paar interviews te doen, werd het evenement op het laatste moment een uur vervroegd.

Het is sinds 1960 niet meer voorgekomen dat de vakbonden van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood tegelijk staken. De staking van de schrijvers heeft al geleid tot vertraging van tientallen producties, waaronder The white lotus, Spider-Man 4, Mission: Impossible 8, Stranger things en The last of us.