Fanclub André Rieu misbruikt door coronaoplichters

„Turkije heeft zojuist hun eerste geval van het Coronavirus aangekondigd, dit is zeer kritiek en mag zich niet verspreiden”, zo stuurt een fanpagina van André Rieu in een privébericht via Facebook. „Het management vroeg me om noodhulp door te geven om kinderen buiten het bereik van het virus te houden. Help me alsjeblieft de handen ineen te slaan en de kleintjes veilig te maken en de wereld mooi te maken om in te leven. Mijn concert in de Verenigde Staten is ook getroffen door dit gekke virus. Ik wil dat je me helpt wat geld naar ze te sturen. Veel fans reageren hier al op. Ik wou dat jij er ook bij was.”

Vervolgenswordt de ontvanger verzocht geld over te maken via MoneyGram of Western Union. De daarbij genoemde naam komt niet overeen met die van Rieu. Bovendien staat er als stad Istanbul en als land Turkije aangemerkt. Volgens de afzender komt dat omdat hij beheerder van de pagina is. Als ontvangers reageren met het bericht dat het geld hier in Nederland misschien wel harder nodig is, blijft de afzender reageren met dat hij graag geld zou ontvangen.

Het management van André Rieu laat nadrukkelijk weten niets met het bericht te maken te hebben. „Dit gaat via accounts die zich voordoen als onze pagina, beheerd door bendes in Afrika. Ze benaderen onze fans (en van andere artiesten en filmsterren) via Facebook, Instagram, Messenger etc. We rapporteren ze regelmatig, maar dat is dweilen met de kraan open aangezien Facebook niet adequaat handelt. Daarnaast hebben we al vaker waarschuwingen hierover verspreid.”

De Fraudehelpdesk bevestigt dat er in de huidige coronacrisis heel veel van dit soort berichten rondcirkelen. „Criminelen maken gebruik van de angst die er momenteel heerst”, zegt woordvoerder Tanya Wijngaarde. Het advies is duidelijk. „Maak nooit geld over op basis van tekstberichten alleen. Probeer het altijd na te vragen bij het kanaal zelf.”