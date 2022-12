Amerikaanse rapper Theophilus London vermist

De politie van Los Angeles laat op Twitter weten dat Theophilus London in oktober voor het laatst is gezien. Zijn familie heeft de rapper sinds juli niet meer gesproken. „We missen je. Al je vrienden en familieleden zoeken je. Waar je ook bent, laat iets van je horen”, zegt zijn vader in een verklaring.

Theophilus London verleende onder meer zijn medewerking aan het Kanye West-album Donda 2 dat begin dit jaar uitkwam. De rapper, die in totaal drie albums heeft uitgebracht, werkte ook samen met onder anderen Travis Scott, Tame Impala en Ellie Goulding.