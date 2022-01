Gijp: ’Jochies als Lil Kleine zijn een beetje verstandelijk gehandicapt’

Het OM eiste vrijdag een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken tegen Jorik Scholten, zoals de 27-jarige rapper in het echt heet. Hij zou eind 2019 samen met twee anderen een man hebben geschopt en geslagen in een club op het Rembrandtplein.

„Dat zijn gekkies, die zijn niet helemaal goed wijs”, weet Gijp. „Die zijn toch een klein beetje verstandelijk gehandicapt, dat soort jochies. En daar kun je voor de rest niet veel aan doen. Die slaan door, die pakken een keer wat en dan, hup, krijgt die vrouw weer een knal voor haar kanis. Best een beetje triest, ook. Als je je niet echt op een normale manier kunt gedragen... dat is is toch gek? Dat is toch zonde?”

Verdrietig

Gijp is blij dat Lil Kleine, die vrijdag een nieuw album uitbracht, niet zo vaak meer in de spotlights staat. „Gelukkig krijgt hij niet echt meer een podium. Die Famke Louise ook. Het is zo triest als je dat soort mensen op de televisie ziet, je wordt daar zo verdrietig van. Dat je denkt: ja... Ik word er verdríetig van.”

Tegen tafelgenoot Özcan Akyol: „Als jij nou iets zou doen, dan wil ik daar best wel over nadenken. Zo van: ja, waarom? Of zo. Maar bij Lil Kleine heb ik zoiets: wat moet je daar nou over zeggen? Hè? Het is er. Het is er wél.”