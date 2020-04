Office-acteurs bieden koffiedate aan in ruil voor donatie

„We gaan zoveel plezier hebben. We leren elkaar kennen, we praten over de show, jij geeft me je creditcardgegevens, dat soort dingen”, grapte Bratton in de aankondigingsvideo. „En ik zal je wat sappige roddels vertellen over de andere Office-acteurs.”

Met de opbrengst van de actie willen de castleden de Variety Boys & Girls Club steunen. Die organisatie voorziet Amerikaanse gezinnen van maaltijden, hulpmiddelen en activiteiten tijdens de coronacrisis. Via de inzamelingsorganisatie Omaze kunnen fans doneren. Uit alle aanmeldingen wordt uiteindelijk één gelukkige gekozen die een virtueel koffietje kan doen met de Dunder Mifflin-crew.

Eerder bood de Friends-cast een soortgelijke ontmoetingsmogelijkheid aan. Zes fans wonnen na donaties aan goede doelen de mogelijkheid om de opnames van de reüniespecial bij te wonen en acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer te ontmoeten. Leonardo Dicaprio gaf fans onlangs de kans om samen met hem in de nieuwe Martin Scorsese-film Killers of the Flower Moon te spelen. Om kans te maken op de filmrol vroeg de acteur om geld te doneren via All In Challenge.