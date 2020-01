Bibian Mentel start nieuwe carrière

Bestaan er grotere bikkels dan Bibian Mentel? Al zeventien keer (!) werd er bij haar kanker geconstateerd, maar ze is er nog steeds. En sterker nog, op haar 47e krijgt haar carrière een compleet nieuwe wending. Ⓒ Hollandse Hoogte

BIBIAN MENTEL, de voormalig snowboardster die getroffen werd door botkanker en bij wie een been moest worden afgezet, geeft na het rolstoeldansen weer een nieuwe impuls aan haar carrière: ze is stemacteur in de film The Voyage of Doctor Dolittle. Zondag gaat ze de rode loper over voor de première. „Hopelijk kan ik in de toekomst, al is het met de rollator of op krukken, weer een paar kleine pasjes maken.”