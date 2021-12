Voormalig K3-ster Kristel Verbeke: ’Zingen doe ik niet meer’

„Het is echt gewoon op”, vertelt Verbeke in gesprek met Het Nieuwsblad. „Zingen was altijd mijn uitlaatklep, maar dat is niet meer. Ik zing ook nog zelden in de auto.”

De voormalige K3-ster denkt dat ze ’een overdosis’ aan zang heeft gehad. „Zingen heeft zo lang voor druk gezorgd. Elke dag opnieuw was het opstaan en stressen: is mijn stem goed? Ik ben blij dat ik dat niet meer heb.”

Verbeke zet zich tegenwoordig in voor de strijd tegen kinderarmoede. Als ambassadrice van Unicef helpt ze de rechten van ieder kind te verdedigen.