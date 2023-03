Jurassic Park-acteur Sam Neill heeft bloedkanker: ’Ik ben mogelijk stervende’

De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill wordt behandeld voor bloedkanker. De 75-jarige acteur, onder meer bekend van de Jurassic Park-films, vertelt over zijn ziekte in zijn autobiografie die volgende week verschijnt. „Ik ben mogelijk stervende, misschien moet ik opschieten”, deelt hij in zijn eerste hoofdstuk.