Carolien Borgers zonder gasten op de radio

Het besluit heeft te maken met de extra uitzendingen van Goedemorgen Nederland en Op1 in verband met het coronavirus. „We moeten in Hilversum alle zeilen bijzetten om de mensen goed te informeren”, laat WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes weten. „Daarom hebben we geschoven met redacteuren. De vaste kern van ’t Wordt nu laat versterkt de actuele televisieprogramma’s.”

Ook zijn drie van de roulerende presentatrices van ’t Wordt nu laat tijdelijk alleen maar op televisie te zien. Het gaat om Lisette Wellens, Welmoed Sijtsma en Maaike Timmerman. Alle uitzendingen van het radioprogramma worden de komende weken door Carolien Borgers gemaakt.

In het programma wordt aan de hand van de favoriete muziek van een gast een gesprek over zijn of haar leven gevoerd.