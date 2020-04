Too Hot to Handle-stel jaar na filmen nog samen

Hoewel ze bijna alle regels verbroken hebben die er waren - en er daardoor geld uit de prijzenpot verdween - lijkt het erop dat het niet allemaal voor niks is geweest. Francesca en Harry hebben nog steeds een relatie én plannen om samen te gaan wonen, onthult Francesca in de Watch With Us-podcast.

„Hij woonde na het filmen nog in Australië, maar is overgekomen naar Canada en heeft mijn familie en vrienden ontmoet. Later ben ik een paar weken in Australië geweest om zijn familie te ontmoeten”, vertelt ze.

Ook legt ze uit dat ze een aantal maanden uit elkaar zijn geweest, om na te denken en omdat het volgens haar lastig was om een lange afstandsrelatie te hebben. Sinds Harry naar Los Angeles is verhuisd gaat het beter met het koppel. Zodra de coronacrisis voorbij is, is Francesca van plan bij hem in te trekken. „Hij had al plannen voor een verhuizing naar Los Angeles, ondanks onze breuk. Uiteindelijk hebben we het een nieuwe kans gegeven en het is een stuk makkelijker nu hij ’maar’ op twee uurtjes vliegen bij me vandaan woont in plaats van aan de andere kant van de wereld.”

„Helaas zitten we nu niet samen in quarantaine, omdat ik niet in Amerika woon en het is onmogelijk voor hem om hierheen te komen. Totdat het weer mogelijk is, zitten we noodgedwongen apart van elkaar.” Francesca voegt daaraan toe dat ze niet kan wachten tot ze dan eindelijk samen kunnen wonen en een paar honden kunnen nemen.

Tijdens de opnames hadden Francesca en Harry de nodige ups en downs. Aan Us Weekly vertelde ze eerder dat vooral het feit dat ze niet met elkaar naar bed mochten het moeilijkste was. „Het lijkt zo onbenullig, want zonder seks is het niet het einde van de wereld. Maar ik en Harry waren al zo close en wilden elkaar op elk vlak leren kennen”, aldus het model.