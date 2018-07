'Sienna Miller heeft een snor'

Filmrecensent Lou Lumenick in de New York Post: "Ik heb de film gezien, maar alleen de snor van Sienna Miller is me bijgebleven. Echt waar, in twee scènes is duidelijk te zien dat de actrice haar bovenlip niet epileert."

Lumenick stoorde zich ook aan het accent van de blondine. "Ik weet niet wie ze na wilde doen of welk accent ze onder de knie probeerde te krijgen, maar het klonk nergens naar."

Het leven van Sienna gaat momenteel niet over rozen. In een interview noemde ze Pittsburg 'Shitsburgh'. De inwoners van het plaatsje waren woest en kwamen met 'anti-Miller' spullen op de proppen, zoals t-shirts en mokken.