3,2 miljoen teleurgestelde kijkers zien Oranje verliezen

Voor de huldiging bleven nog 2,1 miljoen mensen kijken, goed voor een tweede plaats in de Dag Top 25, maar daarna had men het wel gezien. De nabeschouwing van de wedstrijd trok namelijk nog maar 981.000 kijkers. Tussen het voetbal door was het NOS Acht Uur Journaal het op twee na best bekeken programma met ruim 1,4 miljoen kijkers.

Verder was er op Eerste Pinksterdag in de Dag Top 25 ook aandacht voor andere sporten. De Grand Prix van Canada (Formule 1) trok op Ziggo Sport ruim 1 miljoen kijkers. 's Middags zaten ook al 588.000 mensen klaar voor de uitzending van de FBK Games (atletiek) en zagen 286.000 kijkers hoe Rafael Nadal voor de twaalfde keer het tennistoernooi van Roland Garros won.