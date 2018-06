Pornolegende Jack Wrangler overleden

De acteur wordt gezien als een icoon voor de homobeweging, omdat hij één van de eerste acteurs in het pornogenre was die open was over zijn geaardheid. Hij begon zijn acteercarrière ironisch genoeg in de jaren vijftig in de religieus getinte soap The Faith of Our Children. Daarna verdiende Wrangler zijn brood als danser en fotomodel.

In New York speelde de acteur onder meer in Special Friends, één van de eerste stukken over homoseksualiteit die ooit op Broadway te zien was. In de jaren zeventig specialiseerde hij zich in strippen voor mannen. De eerste keer naakt was Wrangler te zien in Eyes of a Gay Stranger in 1970. Hierna volgden onder meer klassiekers als Kansas City Trucking Co (1976), Hot House (1977) en A Night at the Adonis (1978).