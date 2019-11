Fred van Leer voelt zich ander mens na operatie

„Ik ben weer helemaal up and running, nou ja up wel maar running nog niet. Maar jongens jongens ik moest hier niet veel langer mee lopen. Natuurlijk heb ik pijn nu aan de wond maar ik ben zo goed geholpen”, aldus Fred, die er nog een beetje slaperig uitziet op de beelden.

Fred moet het voorlopig nog even rustig aandoen. De stylist en programmamaker moet sowieso nog twee dagen in het ziekenhuis blijven. De shows die hij woensdag in Wageningen en donderdag in Emmeloord zou geven, worden daarom verzet.