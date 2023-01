Zweedse koning vindt oude wetswijziging lastig: ’Mijn zoon werd alles afgenomen’

„Het is best lastig om wetten te hebben die met terugwerkende kracht in werking treden. Dat vind ik nog steeds”, zegt Carl Gustaf in de nieuwe documentaire Sveriges Sijsta Kungar van de Zweedse publieke omroep SVT. De koning had liever gezien dat de wet pas voor de volgende generatie zou gelden. „Nu werd alles van mijn zoon afgenomen. Dat is nogal vreemd.”

De nieuwe wet werd in januari 1980 bekrachtigd, ruim een halfjaar na de geboorte van Carl Philip. Victoria kwam in 1977 ter wereld.

Hoewel de koning destijds zorgen had over hoe hij het aan zijn kinderen moest vertellen, heeft de verandering nooit voor problemen gezorgd binnen het gezin. „Carl Philip vatte het goed op. Ik heb niet gemerkt dat er problemen zijn tussen broer en zus. Ze kunnen goed met elkaar opschieten.”