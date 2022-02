AvroTros wil dat Rusland wordt geweerd bij Eurovisie Songfestival

Premium Buitenland

’Biden heeft Poetin vrij spel gegeven’

„Poetin is de agressor. Poetin koos voor deze oorlog. En nu zullen hij en zijn land de gevolgen moeten dragen.” De woorden van de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een ingelaste persconferentie over de Russische inval in Oekraïne waren stevig. Maar over die beloofde gevolgen, ’de zwaarste sanc...