Jan Dulles kondigt met gemengd gevoel zwangerschap aan

„Met een ietwat gemengd gevoel willen wij vandaag aan jullie vertellen dat we weer een baby verwachten”, begint de zanger van de 3JS .” Na het verdriet dat wij, en onze naaste familie de afgelopen maanden hebben hebben doorgemaakt is dit lichtpuntje, dit nieuwe leven, van harte welkom.”

Jan Dulles liet in maart in een interview met Art Rooijakkers voor het RTL 4-programma Rooijakkers over de Vloer liet weten dat hij ondanks zijn grote verdriet, moeite had om te huilen. Hij verwacht dat december, de maand waarin Caroline is uitgerekend, emotioneel gezien behoorlijk heftig zal worden. „Als alles goed gaat komt ons derde kindje tegen het eind van het jaar. Dat zal een emotionele decembermaand worden. We hopen te kunnen gaan genieten van deze zwangerschap, ondanks dat er geen uur voorbij gaat dat we niet aan Donna denken.”

Op de foto die de zanger bij zijn aankondiging plaatste, is naast een echofoto ook hun zoontje James te zien, die een foto van Donna in handen heeft. Hij mag op veel meeleven en felicitaties rekenen, onder meer van Monique Smit, Nicolette van Dam en Samantha Steenwijk.