Seriesblog Love or leave – aflevering 9 Temptation island: Nu is er weer een soa

Ⓒ foto Videoland

Het tweede kampvuur van de mannen in Temptation island: love or leave stookt de boel nog even verder op. Alleen Bert is zorgeloos, hij lijkt de tien jaar met Delphine al helemaal vergeten te zijn en het boeit hem niet eens dat zij een lapdance krijgt. Toch klopt er iets niet. Zelfs de vrijgezelle dames vertrouwen de houding van Bert niet en bij Wouter kan hij ook al geen steun meer vinden. Hier zit een luchtje aan...