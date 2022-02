Politie en kinderbescherming aan de deur bij Aaron Carter

In het bijschrift van een van de filmpjes maakt Carter zijn ex uit voor mishandelaar en leugenaar en stelt hij dat zij vreemd is gegaan en niet stabiel is. Martin en Carter werden drie maanden geleden ouders van een zoon, Prince. Carter haalt in zijn bericht uit naar de kinderbescherming omdat die hem naar zijn drugsgebruik zou hebben gevraagd. Ook is hij woedend dat een medewerker van de kinderbescherming hem per ongeluk bij zijn broers naam, Nick, noemde. Aaron en Nick, zanger van de Backstreet Boys, staan niet op goede voet.

Het is niet de eerste keer in het jonge leven van Prince Carter dat de kinderbescherming voor hem is ingeschakeld. Ook bij de vorige breuk van Martin en Carter, rond de geboorte van het ventje, werd er melding gemaakt bij de instelling. De zanger beweerde vorige maand dat toen uit onderzoek is gebleken dat er geen onveilige situatie was voor de baby. In de nieuwe clips geeft hij aan dat hij zijn zoon terug wil. Uit de posts wordt niet duidelijk waar het jongetje op het moment verblijft.