Barrie Stevens houdt van een stevige kont

De nu 75-jarige Stevens groeide op in het Verenigd Koninkrijk, waar in de jaren vijftig homoseksualiteit nog strafbaar was. „Je werd beschouwd als een crimineel”, vertelde hij. „Ik wilde mijn ouders ook niet belasten, dus ging ik naar Nederland. De buurvrouw of de tante staan toch snel klaar met hun mening: ’je zoon is homofiel, wat moeten we daar nou mee?’. Dat wilde ik ze niet aandoen.”

In de revue van Snip en Snap waar de jonge Brit een baantje kreeg als danser, vond hij zijn eerste liefde. „Ik stond ineens in een balletgroep met buitengewoon smakelijke mensen. Ik dacht, dit biedt mogelijkheden.” Stevens had altijd iets met gespierde lichamen. „Een gespierde borstkas, een stevige kont is voor mij heel belangrijk. Dat is een dierlijk iets in mij: bij een stevige kont, komt het karakter van diegene naar buiten. Als het een hangkont is, dan weet je ook waar je mee te maken hebt.”

Solovoorstelling

Stevens gaat het komende seizoen voor het eerst in zijn carrière met een solovoorstelling het theater in. In The Show must go on vertelt Stevens openhartig over zijn leven en zijn carrière. Het wordt naar eigen zeggen een voorstelling vol humor en mooie verhalen met een lach en een traan. En natuurlijk met ’song and dance’. De danser zal onder meer openhartig vertellen over zijn liefdes, onder wie Leen Jongewaard, en alle hoogte- en dieptepunten in de ruim halve eeuw dat hij nu in Nederland woont. Ook kijkt Stevens terug op zijn doorbraak in de jaren zestig dankzij hitserie Ja Zuster, Nee Zuster van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.

De 75-jarige choreograaf was te gast in het kader van een reeks gesprekken met lhbt’s over hun coming-out die het programma in het leven riep vanwege de 50e verjaardag van de Stonewall-rellen. In juni 1969 braken er in New York rellen uit toen de politie een inval deed in het Stonewall-café om de lhbt’s te verwijderen. De opstand wordt gezien als het startpunt van de homo-emancipatie in de VS.