Tafelgast Fleur Jongepier verlaat uitzending Op1 na uitspraken Gordon

De zanger heeft dit jaar besloten om definitief in Dubai te blijven. „Dubai is zoiets anders dan het Midden-Oosten doet denken, het is niet te vergelijken met Qatar. Er wonen 9 miljoen expats, daar kun je het niet maken als land om mensen in de gevangenis te gooien vanwege homoseksualiteit. Dat is in het verleden wel gebeurd, maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer.”

Presentator Tijs van den Brink vraagt hem vervolgens naar wat hij vindt van de kritiek op het WK voetbal in Qatar. „Om heel eerlijk te zijn vind ik het een beetje overtrokken, we zitten nu als Nederlanders met ons belerende vingertje te wijzen naar Qatar terwijl we verantwoordelijk zijn voor de slavernij 150 jaar geleden. We moeten over een tijdje onze excuses aanbieden, wat misschien helemaal terecht is. Maar dan denk ik, laten we eerst even naar onszelf kijken voordat we dit soort dingen gaan roepen.”

Gordon vervolgt: „We gedragen ons net als een moraalridder. Kijk naar de gruwelijkheden waar Nederland bij betrokken is geweest in Zuid-Afrika, met Jan van Riebeeck. Kijk naar Indonesië.” Opnieuw valt Tijs van den Brink hem in de rede. „Dat is toch geen reden om nu nergens wat van te zeggen?”

’Ik vertrek’

De zanger antwoordt: „We zijn allemaal zo woke met z’n allen. Houd erover op! We moeten onze ogen niet sluiten, maar laten we het over leuke dingen hebben: zoals mijn programma”, grapt Gordon. Tafelgast Fleur Jongepier besluit de uitzending van Op1 op dat moment te verlaten. „Ik vertrek.”

Fleur Jongepier stopte eerder als universitair docent vanwege grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de manier waarop haar werkgever daarmee om ging en was daarvoor te gast in de uitzending van Op1. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer suggereerde dat haar vertrek uit de talkshow te maken kon hebben met het feit dat ze het moeilijk vond om over dat onderwerp te praten. „Ik hoop dat ze er nog is en dat we met haar kunnen praten”, reageerde presentatrice Giovanca Ostiana.