Opnames The Flash stilgelegd om coronageval op set

Het is niet duidelijk wanneer het filmen van de serie over Barry Allen en zijn supersnelle alter ego The Flash weer van start kan gaan. Eerst zou duidelijk moeten worden welke mensen er verplicht in zelfisolatie moeten en hoe zij het beste vervangen kunnen worden tijdens de opnames in Vancouver.

The Flash is zeker niet de eerste show waarbij het coronavirus zorgt voor een tijdelijke filmonderbreking. Onder meer Why Women Kill, Genius, The Witcher, Chicago Fire, The Resident, Young Sheldon en Dear White People hebben al te maken gehad met een verplichte opnamestop wegens een coronabesmetting. Het oponthoud bij die series varieerde van een dag tot twee weken.