Derde nanny Harry en Meghan valt eindelijk in de smaak

Een bron laat aan The Sun weten. „Meghan pakt als moeder erg aan maar de nieuwe nanny is echt een godsgeschenk. Ze is ontzettend professioneel, heeft jaren ervaring, en past erg goed bij de familie.”

De vrouw werd aan boord gezien van het privévliegtuig van Harry en Meghan nadat ze een bezoek aan Elton John gebracht hadden. „Ze kan erg goed met Archie en is dol op hem. Harry en Meghan zijn erg blij met haar.”

Ze zou niet bij het gezin inwonen, zo meldt de Engelse krant, maar zal de komende tijd wel met ze mee op reis gaan. Als de Sussexjes binnenkort naar Afrika vertrekken, zal de vrouw bij Meghan en Archie blijven in Zuid-Afrika, terwijl Harry ook nog Botswana, Angola en Malawi aandoet.

Naast de vertrokken nanny’s weten de prins en zijn vrouw andere personeelsleden ook nog niet erg lang bij zich te houden. Meghans PA Melissa Touabti gaf haar functie na een half jaar op. Een paar weken later verliet privésecretaris Samantha Cohen de royals. In januari was het Meghans bodyguard die zijn functie na een half jaar neerlegde en ook assistentes Amy Pickerall en Heather Wong gaven er deze zomer de brui aan.