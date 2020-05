Zoutelande na drie jaar uit Vlaamse hitlijst

Muziekcoördinator Gerrit Kerremans van de VRT spreekt in het Nieuwsblad van een ’ongekend succes’. Hij prijst het lied als „een simpele song met een simpele songstructuur, de perfecte popsong qua productie en arrangement. Het klinkt vertrouwd en dichtbij. Iedereen begrijpt wat er gezongen wordt, het is niet moeilijk en zeer radiovriendelijk.”

Zoutelande vestigde in België een record; nog nooit bleef een lied zo lang zonder pauze in de hitlijst staan. Het nummer, over een verliefd stel dat geen geld heeft voor een dure vakantie en dus maar naar een oud strandhuisje van hun ouders gaat, stond ook in Nederland maandenlang op de de eerste plek.