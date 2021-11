Actrice Julia Stiles in verwachting van tweede kind

Stiles heeft zelf nog niets over het nieuws gezegd. De 40-jarige actrice, bekend van films als 10 Things I hate about you en Save the last dance, heeft al een 4-jarige zoon met haar man Preston J. Cook.

Stiles en Cook, een camera-assistent, leerden elkaar in 2015 kennen op de set van de film Blackway. Ze trouwden in 2017.