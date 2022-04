Fantastic Beasts-acteur Ezra Miller aangehouden op Hawaï

Kopieer naar clipboard

Ezra Miller Ⓒ Getty Images

Acteur Ezra Miller, bekend van The Flash en de Fantastic Beasts-films, is aangehouden op Hawaï. Dat melden lokale media in Hilo, de grootste stad van het eiland in de Stille Oceaan.