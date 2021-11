Rob Geus exit in Expeditie Robinson: ’Soms is genoeg genoeg’

Rob kreeg een stem meer dan Robbert Rodenburg. Rob reageerde op zijn exit: „Ik begrijp het wel, er waren zorgen in het kamp, over mij, over mijn gezondheid. Ik wilde niet opgeven, nu heeft het team voor mij beslist. Misschien is het beter zo.”

JayJay Boske vertelde al voordat er werd gestemd bij de eilandraad dat de collega’s voor elkaar moesten zorgen op een andere manier. „Soms is genoeg genoeg, soms moet je ze tegen zichzelf in bescherming nemen.”

’Tweedekanser’ Rob heeft het, door dag 23 te halen, langer volgehouden dan de eerste keer dat hij meedeed aan Expeditie Robinson. In 2019 viel hij al als vijfde deelnemer af.

Op Twitter wordt volop gereageerd op het vertrek van het Smaakpolitie-icoon. „Ik dacht dat hij elk moment kon instorten.” „Er is zo weinig Rob over.” „T is mooi geweest, man man man.”