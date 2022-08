’DC league of super-pets’: vermakelijke inside-grappen

Wat: animatie, avontuur, familiefilm

Regie: Jared Stern

Superman en zijn hond Krypto zijn onafscheidelijk. Als de superheld en diens collega’s van de Justice League (Batman, Wonder Woman, Aquaman) ontvoerd worden, weet de trouwe viervoeter dan ook meteen wat hem te doen staat: zijn baasje redden. Maar aan zijn vliegende cape, laserogen en ijsadem alleen heeft Krypto niet genoeg. Gelukkig krijgt hij hulp van enkele asieldieren die dankzij een geheimzinnig stukje ruimtegesteente ook superkrachten blijken te hebben.

DC league of super-pets is een logische volgende stap in het verder uitmelken van het superheldenuniversum. Al in 1962 bracht uitgeverij DC Comics Legion of super-pets uit, een stripboekenreeks over honden, apen en paarden met bijzondere krachten.

Granaten als haarballen

Met eenvoudige animatie, maar veel humor blaast debuterend regisseur Jared Stern deze avonturen nu nieuw leven in. Het zijn de knuffelbare dieren met hun knettergekke gaven die vooral de harten van de kleinsten zullen veroveren. Hoewel de kitten die in plaats van haarballen granaten uitbraakt misschien niet geschikt is voor de tere zieltjes.

Intussen zullen volwassenen én superheldenfans zich prima vermaken met alle inside-grappen én de sneertjes die DC aan het concurrerende Marvel uitdeelt. Want wat zegt Superman als hij met zijn laserogen enkele kreukels uit zijn overhemd gladstrijkt? „Ze zouden mij Iron-Man moeten noemen.”

✭✭✭