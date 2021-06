Liam Payne kampte met suïcidale gedachten

De eerste problemen ontstonden al gedurende Liams tijd in One Direction. Hij noemt het zijn ’pillen en drank-fase’. „De beste manier om ons in toom te houden was ons opsluiten in een hotelkamer. En wat is daar? Een minibar”, beschrijft de 27-jarige zanger. Al snel gaf hij naar eigen zeggen feestjes voor zichzelf, iets wat jaren door leek te gaan.

Gedurende de coronacrisis kreeg Liam een terugval en greep hij opnieuw naar de fles. „Ik denk dat meer mensen dat hebben gehad. Het werd bij mij steeds vroeger en vroeger en ook steeds makkelijker”, aldus Liam, die naar eigen zeggen zelfs aangeschoten in Zoom-sessies zat. Ook kwam hij veel aan door slecht te eten. „Ik gebruikte als excuus dat het voor een filmrol was.”

Als Liam wordt gevraagd of zijn drank- en drugsgebruik leidde tot suïcidale gedachten, beaamt hij dat. „Er zijn dingen waar ik nog nooit over heb gesproken. Het was echt heel erg.”

In hetzelfde gesprek geeft Liam aan dat hij zijn verloving met Maya Henry heeft verbroken, zo werd maandag al duidelijk. Hij was sinds september met het 20-jarige model verloofd.

