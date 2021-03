Ⓒ RTL

We zaten er met emmers popcorn klaar voor vrijdagavond: zou Anouk weer voor ophef zorgen tijdens de tweede liveshow van The Voice of Holland? De middelvinger hadden we al gezien, what’s next? Het slopen van haar quarantainer (waar ze in zit om haar commentaar te verzorgen)? De coach bracht weer heel wat teweeg. Niet met woorden, maar met muziek.