Trijntje Oosterhuis: ’We moeten manisch positief blijven!’

„Wat een droevige dag. Alles is weer afgezegd”, schrijft Trijntje naar aanleiding van de lockdown. „Vijf weken op het honk! Nu is ons honk heel gezellig en gaan we daar ook van genieten met alle kinderen. Maar ik realiseer me dat dit voor velen ook opnieuw weer vijf lange eenzame weken kunnen worden. Daarom moeten wij positief blijven. Manisch Positief!”, vervolgt ze.

„Wij gaan onze Live Stream vanuit het Concertgebouw met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw toch opnemen! We hebben hiervoor toestemming gekregen!”, verduidelijkt ze enthousiast. „Dat betekent dat jullie op 23 december allemaal kunnen kijken! Voor ons een klein beetje licht in die tunnel.

Voor het concert, dat in het teken staat van Trijntjes nieuwe album Wonderful Christmastime, zijn tickets te koop via de website van het Concertgebouw.