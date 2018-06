Journalistes Weinsteinschandaal verrast door effect artikel

„We stonden met onze leidinggevenden op de onderzoeksafdeling van de krant op het moment dat we op de knop ’publiceren’ drukten. We hadden echt geen idee wat er vervolgens zou gebeuren, maar duidelijk was dat de vrouwen met wie we gesproken hadden doodsbang waren voor kritiek en vergelding”, vertelde één van de auteurs, Megan Twohey.

Aanvullend deelt ze een eerdere ervaring: ze documenteerde beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Donald Trump. „Hij sloeg terug met persoonlijke aanvallen en dreigde met aanklachten en rechtszaken.”

Maar waar de vrouwen bang voor waren, gebeurde niet: „In plaats daarvan komen er sinds die druk op de knop zes weken geleden nog dagelijks nieuwe verhalen naar buiten; vrouwen die opstaan en mannen aanwijzen die hen misbruikt hebben, in welke branche dan ook: in het restaurantwezen, de topsport en ook in het boerderijleven.”

De journalist heeft het bijgehouden tot gisteravond: „Inmiddels is de hashtag #Metoo meer dan 2,3 miljoen keer getweet in meer dan 85 landen.