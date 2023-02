Claudia de Breij zet streep door theatertournee: ’Heb tijd en rust nodig’

„Het leek zo’n goed idee. Na de oudejaarsconference (met een tournee van ruim vijftig shows) even bijkomen en dan lekker liedjes zingen in Vasistas. Daar had ik veel zin in. En zin heb ik nog. Maar energie niet”, aldus de 47-jarige comédienne. „Het kost me moeite het te erkennen (vooral aan mezelf), maar ik heb tijd en rust nodig.”

De Breij vergelijkt het met een boer die soms het land braak moet laten liggen. „Zo moet ik mijn hoofd leeg laten. Om creatief te kunnen zijn, moet je af en toe niets doen. Alles leeg laten. Dat heb ik onderschat omdat ik me zo goed voel en zo gelukkig ben op het podium. Nu voel ik dat ik even niet meer kan opladen.”

De cabaretière zegt spijt te hebben voor iedereen die een kaartje had gekocht en verzoeknummers voor haar programma had ingediend. „De verhalen erbij raken me enorm, zo eerlijk en mooi. Mijn excuses dat ik dit niet door kan laten gaan. Ook aan de theaters waar ik Vasistas zou spelen; sorry. Ik had het echt heel graag willen doen, maar het gaat even niet. Voor nu moet ik even rust en ruimte nemen om over een tijdje weer wél op het podium te kunnen staan met het gevoel dat ik daar altijd heb: ik heb óver. En dat wil ik heel graag en helemaal geven.”