Wibi Soerjadi in helse pijnen

Wibi wordt behandeld door een team van een KNO-arts en een neuroloog. „Ze hebben de zaak gelukkig onder controle”, zegt Wibi. „Ik heb nu de concerten tot eind maart afgezegd. Ik moet de medicatie zijn werk laten doen. Daarna zou ik weer moeten kunnen spelen.”

De concertpianist is na een optreden bij Indoor Brabant knock-out gegaan. „Ik heb vreselijke hoofdpijn en mijn gehoor hapert ook. Ik slik valium en zware pijnstillers. We hopen dat de zaak met medicatie verbetert. Ik ben heel hoopvol. Maar het was wel heel erg. Het duurt lang voordat ik de piano in de steek laat. Spelen is mijn leven. Het is heel gek wat me nu overkomt.”

Wibi wordt op zijn landgoed de Wulpenhorst liefdevol verzorgd. „Ik moet liggen en rusten. Dat doe ik dus.”