’Jay-Z mede-eigenaar van American football-team’

Om welk team het gaat, verklappen de bronnen niet. Wel zou de deal al zo goed als rond zijn en snel bekend worden om welke samenwerking het gaat. De 49-jarige Jay-Z zal zich als mede-eigenaar overigens niet mengen in inhoudelijke zaken van het team. Zo bemoeit de echtgenoot van Beyoncé zich niet met bijvoorbeeld de aankoop van spelers en speltactieken. Hij zou graag eigenaar willen worden omdat hij „een hele groot fan is” van American football.

Ervaring als eigenaar van een sportteam heeft Jay-Z al. In het verleden had hij aandelen in het basketbalteam de Brooklyn Nets. Deze verkocht hij echter weer in 2013.

Het geld voor aandelen kan de rapper gemakkelijk missen. Jay-Z is de eerste rapper met een miljard dollar op zijn bankrekening. De rapper verwierf zijn fortuin onder meer met bedrijven als Tidal en Roc Nation, zijn kunstcollectie, vastgoed in Los Angeles en New York en aandelen in bedrijven als Uber en het champagnemerk Armand de Brignac.