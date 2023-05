Realitygameshow Squid Game in november op Netflix

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

De realitygameshow Squid Game: The Challenge is eind dit jaar bij Netflix te zien, maakte de streamingdienst bekend. Het programma is gebaseerd op de Zuid-Koreaanse serie Squid Game, waarin volwassenen tegen elkaar strijden in diverse kinderspelletjes om een groot geldbedrag te winnen.