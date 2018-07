Videoclip Heath Ledger dit jaar in première

De bejubelde acteur heeft de video geregisseerd voor King Rat, een nummer van het album ’We were dead before the ship even sank’ uit 2007.

Modest Mouse is begonnen in 1993 in de staat Washington. Ledger, die vorig jaar op 28-jarige leeftijd overleed aan een overdosis medicijnen, heeft eerder een clip geregisseerd voor de Amerikaanse zanger Ben Harper.