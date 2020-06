Jeff Lowe van Tiger King krijgt eigen realityshow

„Het wordt ons verhaal over de gebeurtenissen in Tiger King, met bewijs om onze visie op het verhaal te ondersteunen”, aldus Lowe. In de serie worden alle dieren van Joe Exotic overgebracht naar de dierentuin van Lowe. De oude dierentuin van Joe, die nu in handen is van Lowe zelf, komt namelijk in handen van aartsvijand Carole Baskin.

Exotic, die de hoofdrol had in de hitserie, zit op dit moment achter de tralies. Tiger King werd afgelopen voorjaar een wereldwijde hit. De miniserie vertelde het verhaal van verschillende grote katten-liefhebbers. Omdat het park van Lowe nu dus wordt overgenomen door Baskin, start hij zijn eigen dierentuin. Waar en wanneer de show wordt uitgezonden, is nog niet bekend.