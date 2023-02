Nieuw programma Karsu uitgesteld vanwege aardbevingen

De nieuwe serie Karsu’s Turkije zou 4 maart van start gaan. „Hoewel we ontzettend trots zijn op het programma en op onze chef Karsu, hebben we in samenspraak met Karsu besloten dat we het niet gepast vinden gezien de omstandigheden in Turkije en Syrië om deze serie nu op 24Kitchen uit te zenden”, meldt de zender. „De onzekerheid en het verdriet bij de slachtoffers in Turkije, Syrië en bij alle betrokkenen is groot en we gunnen hen op dit moment alle ruimte, kracht en rust.”

Het programma zal op een later moment wel worden uitgezonden. Karsu was afgelopen zomer in Turkije op bezoek en heeft daar ook opnames gemaakt voor de reeks. Eerder maakte de zangeres, onder meer bekend van De Beste Zangers, ook een kookprogramma voor de zender. Haar familie komt uit Hatay, een regio in Turkije die onder meer bekendstaat om zijn bijzondere gerechten.

Een groot aantal familieleden van Karsu kwam de afgelopen week om het leven bij de aardbevingen in Turkije.