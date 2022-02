Premium Het beste van De Telegraaf

Coleen Rooney praat voor het eerst over slippertjes Wayne: ’Ik houd van hem’

Ⓒ Getty Images

Wayne Rooney heeft in de loop der jaren genoeg affaires op zijn naam geschreven die breed werden uitgemeten in de media, maar Coleen hield altijd haar lippen stijf op elkaar hierover. Tot nu. In een documentaire vertelt de vrouw van de voormalige profvoetballer haar kant van het verhaal over zijn ontelbare slippertjes.