Ingenieuze ontsnapping in ‘Escape from Pretoria’

Waarom? Alleen dan gunnen we hen succes bij hun pogingen. Dat het in Escape from Pretoria draait om een stel veroordeelde strijders tegen Apartheid komt dus mooi uit.

Toch speelt die politieke achtergrond maar een kleine rol in het kat-en-muis spel dat Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) en twee andere delinquenten spelen met hun bewaarders. De film van de Engelse regisseur Francis Annan is gebaseerd op feiten én op het boek dat Jenkin in 1978 schreef over zijn spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van Pretoria. Die werd mogelijk doordat hij zelf houten sleutels begon te maken voor elk slot dat hem van de vrijheid scheidde.

Escape from Pretoria is een Australische productie waarin de spanning effectief wordt opgevoerd. Vooral omdat het ingenieuze ontsnappingsplan van Jenkins, zijn vriend Stephen Lee (Daniel Webber) en hun Franse medegevangene Leonard (Mark Leonard Winter) soms op onoverkomelijke problemen of onafwendbare ontdekking lijkt te stuiten. Hoewel de invulling van deze personages nogal schetsmatig blijft, houden hun inspanningen je toch op het puntje van je stoel.

✭✭✭ (3 uit 5)