Nalatenschap ex-man prinses Margaret onder de hamer

Lord Snowdon, geboren als Antony Armstrong-Jones, was een succesvol fotograaf en filmmaker en zeer gewild in het Londense uitgaanscircuit toen hij in 1960 trouwde met prinses Margaret, de jongere zus van de Queen. Het huwelijk hield formeel stand tot 1978, maar was in werkelijkheid al veel eerder op de klippen gelopen. Beide echtelieden hielden er tal van andere relaties op na. Snowdon, die met Margaret (1926-2002) twee kinderen had, leidde ook na de scheiding een onstuimig leven, met meerdere relaties en meer kinderen, ondanks een tweede huwelijk.

Tony, zoals hij werd genoemd, bleef wel op goede voet met de koningin, die hem nog regelmatig foto-opdrachten gaf. De National Portrait Gallery in Londen bezit meer dan honderd van de portretten die hij maakte van de groten der aarde, van Marlene Diettrich tot prinses Grace van Monaco en prinses Diana. Een aantal foto’s bevindt zich ook onder de te veilen stukken.

De veiling loopt tot 24 september en de eerste indicatie is dat er veel belangstelling is. Op de website van Christie’s is voor tienduizenden Britse ponden geboden.