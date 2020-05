My Boy Lollipop-zangeres Millie Small (73) overleden

Small was in de jaren 60 de eerste zangeres uit Jamaica die in het buitenland miljoenen platen verkocht en was een van de grondleggers van het genre ska.

Haar ontdekker, Chris Blackwell, laat in een eerbetoon aan de zangeres weten: „Millie was een heel speciale vrouw. Zij was diegene die het muziekgenre ska internationaal bekend maakte met haar eerste hit My Boy Lollipop.”