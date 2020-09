Henny Thijssen wint The voice senior

Thijssen was zichtbaar verrast toen onthuld werd dat hij samen met zijn coach Frans Bauer de talentenjacht gewonnen had. Martijn Krabbé noemt hem een van ’de beste zangers van het levenslied’.

„Ik wacht wel af wat er gebeurt”, aldus Henny. „Ik zou hem willen zeggen: ’laat Nederland gewoon genieten van je unieke stem’ want dat heeft ’ie. En schrijf gewoon nummers voor jezelf en deel dat met heel Nederland en de Benelux. Ik ben er zo ongelooflijk trots dat hij op zo’n fantastische manier het Nederlandse lied vertegenwoordigt”, zegt coach Frans Bauer.

De Enschedeër is geen onbekende in de muziekwereld: Thijssen schreef honderden liedjes, onder anderen voor Hazes, Tino Martin en Gerard Joling. Hij won afgelopen jaar nog een NL Award Oeuvreprijs, voor zijn belangwekkende betekenis voor de Nederlandse muziekwereld.

Het was volgens kenners een opvallend seizoen, onder meer omdat Imca Marina meedeed. De koningin van het levenslied had echter last van haar stem en redde het niet tot de finale.