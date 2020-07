Vivica Fox hoopt op Kill Bill-vervolg met Zendaya

Tarantino onthulde in 2004 dat hij nadacht over een vervolg op de eerste twee films rond The Bride (Uma Thurman). Hierin zou de inmiddels volwassen dochter van Vernita Green, het personage dat Vivica speelt in de eerste Kill Bill, de hoofdrol spelen. Het meisje is in die film getuige van de moord op haar moeder, gepleegd door The Bride, waarna wordt voorspeld dat het meisje ooit wraak zal willen nemen.

„Zendaya! Hoe tof zou dat zijn?”, antwoordde Fox op de vraag wie Tarantino zou moeten casten voor de rol van volwassen Nikki in een derde film. „Dan zou hij waarschijnlijk ook groen licht krijgen voor de film. Zij en Uma zijn allebei erg lang, en ze zijn aan elkaar gewaagd. Dus hopelijk kunnen we dit idee nu aanzwengelen en gaat hij dat doen.”

Tarantino zelf gaf in december aan een idee te hebben voor de derde film. Uit zijn omschrijving werd echter niet helemaal duidelijk of dat nog steeds om een wraakactie van Nikki draait. „Ik weet nu wat ik ermee zou willen doen”, aldus de filmmaker toen. „Dat was het hele punt, tot een verhaallijn komen over wat er is gebeurd met The Bride sinds de vorige film. Ik wilde niet met iets belachelijks komen, dat verdient ze niet. Daar heeft The Bride te hard en te lang voor gevochten.”