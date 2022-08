Kim Kardashian verslaat Hillary Clinton in quiz over justitiekennis

Hillary Clinton draait al een hele tijd mee in de Amerikaanse politiek. Ze kreeg naamsbekendheid als first lady aan de zijde van president Bill Clinton, maar later bouwde ze ook haar eigen politieke carrière uit.

Binnenkort is de 74-jarige politica te zien in een nieuwe tv-show, die ze uit de grond heeft gestampt met haar dochter Chelsea. In de serie, genaamd Gutsy, gaan moeder en dochter het gesprek aan met vrouwen die hen inspireren. Ook Kim Kardashian maakt haar opwachting en van het gesprek met de realityster is al een deel te zien in de trailer van de reeks.

(Tekst gaat verder onder de trailer.)

Als voormalig advocate neemt Clinton het in een quiz over algemene justitiekennis op tegen Kardashian, die op dit moment studeert voor haar bar examen. Het resultaat? Kardashian is de overduidelijke winnaar met een score van 11 tegen 4.